Premier League : Tottenham lässt Manchester United beim 6:1 keine Chance

Manchester Starcoach José Mourinho hat mit Tottenham Hotspur einen deutlichen Sieg bei seinem Ex-Club Manchester United gefeiert. Nach einem turbulenten Start mit frühem Rückstand deklassierten seine Spurs den englischen Fußball-Rekordmeister am Sonntag im Old Trafford mit 6:1 (4:1).

Für Tottenham war es das vierte Pflichtspiel in acht Tagen und das dritte in dieser Woche. Am Dienstag hatten sich die Londoner im Ligapokal gegen Mourinhos früheren Verein Chelsea durchgesetzt. Am Donnerstag qualifizierten sich die Spurs mit einem 7:2 gegen Maccabi Haifa für die Europa-League-Gruppenphase. Champions-League-Teilnehmer Man United hatte sich im Ligapokal am Mittwoch bei Brighton & Hove Albion durchgesetzt.