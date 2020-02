Ex-Leverkusener Son trifft : Tottenham schlägt Aston Villa in letzter Minute

Tottenham schlägt Aston Villa in letzter Minute

Birmingham Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League in letzter Minute gegen Aston Villa gewonnen. Das entscheidende Tor schoss ein ehemalige Bundesliga-Profi.

Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son hat Tottenham Hotspur drei Tage vor dem Champions-League-Duell gegen RB Leipzig mit einem Last-Minute-Tor zum Sieg geschossen. Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler sorgte in der Nachspielzeit am Sonntag in der englischen Premier League für den 3:2 (2:1)-Erfolg bei Aston Villa. Mit 40 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer José Mourinho auf Platz fünf. Die Gastgeber rangieren auf Platz 17.