Premier League : Tottenham besiegt Guardiolas Manchester City zum Auftakt

Der englische Fußballmeister Manchester City hat beim Debüt von 118-Millionen-Mann Jack Grealish einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die Citizens verloren am Sonntagabend bei Tottenham Hotspur 0:1 (0:0), der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son erzielte in der 55. Minute aus 20 Metern den goldenen Treffer.