Premier League : Nächstes Werner-Tor bei Chelsea-Sieg - Saints "wünschen" sich Saisonabbruch

Liverpool Der FC Chelsea ist in englischen Premier League mit dem erneut treffsicheren Fußball-Nationalspieler Timo Werner auf einen Champions-League-Platz vorgerückt.

Southampton genoss die zusätzliche Nacht an der Spitze durch Evertons Niederlage in vollen Zügen. Augenzwinkernd regten die Saints, die erstmals seit 32 Jahren Tabellenführer sind, in einer Persiflage auf Donald Trumps Forderungen nach einer Beendigung der Stimmenauszählung bei der US-Präsidentenwahl mit einem "Stop the count"-Posting in den sozialen Medien scherzhaft einen vorzeitigen Saisonabbruch an - verständlich, denn in seiner 135-jährigen Geschichte hat Hansenhüttls Klub noch die Meisterschaft gewinnen können.