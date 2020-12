Premier League : Werner und Chelsea springen an die Spitze

Köln Nationalspieler Timo Werner hat mit seinem Klub FC Chelsea den nächsten Erfolg gefeiert und die Tabellenführung in England übernommen. Auch die Konkurrenten Manchester City und Mancheser United konnten gewinnen.

Der FC Chelsea hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Mit den Fußball-Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz in der Startelf siegten die Blues am Samstagabend 3:1 (1:1) gegen Aufsteiger Leeds United und schoben sich mit 22 Punkten vor Tottenham Hotspur und Titelverteidiger FC Liverpool (21), die beide erst am Sonntag spielen.