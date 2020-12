Premier League : Chelsea schnuppert Höhenluft - Tottenham an der Spitze

Köln Nationalspieler Timo Werner hat mit seinem Klub FC Chelsea den nächsten Erfolg gefeiert. Auch die Konkurrenten Manchester City, Tottenham Hotspur und Mancheser United konnten gewinnen.

Die Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz konnten am Samstag in der englischen Premier League schon mal Höhenluft schnuppern. Ihr Arbeitgeber FC Chelsea gewann 3:1 (1:1) gegen Aufsteiger Leeds United und schob sich vorübergehend an die Tabellenspitze, ehe am Sonntagabend Tottenham Hotspur mit einem Derbysieg gegen den FC Arsenal (2:0) übernahm. Werner und Havertz standen in der Chelsea-Startelf.