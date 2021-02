Sieg bei Mourinho : Prestige-Erfolg für Tuchel und Chelsea

London Der FC Chelsea hat mit Trainer Thomas Tuchel das Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur gewonnen. Jorginho verwandelte im ersten Durchgang einen von Nationalspieler Timo Werner herausgeholten Elfmeter zum Sieg.

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea den ersten Prestigesieg in der englischen Premier League gefeiert. Der deutsche Teammanager setzte sich mit den Blues im Duell der Star-Trainer bei Tottenham Hotspur und Jose Mourinho am Donnerstag mit 1:0 (1:0) durch. Chelsea verbesserte sich in der Tabelle nach dem dritten Spiel unter Tuchel auf den sechsten Tabellenplatz.