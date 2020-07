Fans erst ab 1. Oktober : Premier-League-Start wohl noch ohne Zuschauer

Köln Die englische Premier League muss wegen der anhaltenden Corona-Pandemie voraussichtlich auch die kommende Fußballsaison mit Geisterspielen beginnen. Premierminister Boris Johnson hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, dass im Herbst wieder größere Veranstaltungen vor Zuschauern möglich sein könnten.

Wie der britische Sportminister Nigel Huddleston am Dienstag mitteilte, arbeitet die Regierung auf eine Teilzulassung von Fans bei Sportveranstaltungen ab 1. Oktober hin. Beim Premier-League-Start am 12. September wären damit weiterhin keine Fans zugelassen.

"Wir müssen die natürlichen klitzekleinen Schritte nach vorne machen", sagte der 49-Jährige. Dies sei eine "ziemlich feste Ankündigung. Im Großen und Ganzen ist es gar nicht so weit weg - in 60 oder mehr Tagen werden wir an diesem Termin angelangt sein - daher wäre ich überrascht, wenn dieses Datum verschoben würde", so Huddleston weiter.