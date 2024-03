Klopp bleibt vor Guardiola, aber hinter Arsenal Spektakuläres Remis zwischen Liverpool und Manchester City

Jürgen Klopp hat in seiner Abschiedssaison als Trainer des FC Liverpool die Tabellenführung der Premier League verloren. Im vorerst letzten Duell mit Pep Guardiola und Englands Fußballmeister Manchester City erkämpften die Reds am Sonntag nach einer starken zweiten Halbzeit in einer hochklassigen Partie ein 1:1 (0:1). Durch das Unentschieden steht nun der FC Arsenal punktgleich mit den Reds auf Rang eins. Man City ist einen Zähler dahinter auf Rang drei.