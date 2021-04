Direkter Wiederaufstieg als Ziel : Sheffield United erster Absteiger aus der englischen Premier League

London Sechs Spieltage vor Saisonschluss steht der erste Absteiger aus der englischen Premier League fest: Nach der 0:1-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers kann Sheffield United den Klassenerhalt nicht mehr schaffen.

„Wir fangen jetzt wieder aus einer besseren Position an, finanziell stärker und mit mehr Erfahrung in der Mannschaft“, sagte Interimstrainer Paul Heckingbottom, der den Posten nach der Beurlaubung von Chris Wilder im vergangenen Monat übernommen hatte. Nach dem feststehenden Abstieg am Samstagabend gab er sofort das Ziel direkter Wiederaufstieg aus.