ManCity-Stürmer Agüero über Fortsetzung der Premier League : „Mehrheit der Spieler hat Angst“

Manchester Die englische Premier League plant die Fortsetzung der Saison. Zahlreichen Spielern ist aber nicht wohl bei dem Gedanken, trotz der Corona-Pandemie bald wieder auf dem Rasen stehen zu müssen. ManCity-Star Sergio Agüero und viele Kollegen verspüren sogar Angst.

In England ruht wegen der Corona-Pandemie seit dem 13. März der Ball. Die 20 Premier-League-Klubs wollten in einer Videokonferenz am Freitag über eine Fortsetzung der Saison diskutieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten peilen die Vereine einen Start der Spiele für Mitte Juni ohne Zuschauer an.