„Fülle an Erfahrung“ Ruud van Nistelrooy neuer Co-Trainer bei Manchester United

Der ehemalige Stürmerstar Ruud van Nistelrooy kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2001 bis 2006 ging er im Old Trafford auf Torejagd, bevor er für vier Jahre zu Real Madrid und anschließend zum Hamburger SV wechselte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die PSV Eindhoven trainiert, die er 2023 auf eigenen Wunsch verließ. Der 52-jährige Hake trainierte in den Niederlanden zahlreiche Vereine, zuletzt zwei Jahre lang die Go Ahead Eagles aus Deventer.