Siegesserie ausgebaut : Rodri erlöst Manchester City bei Arsenal

Köln Auch der FC Arsenal kann den Spitzenreiter der Premier League nicht stoppen. Manchester City tut sich in der Partie zwar schwer, feiert am Ende aber dennoch den nächsten Sieg.

Manchester City hat mit einem späten Siegtreffer beim FC Arsenal zum Jahresauftakt der englischen Premier League den elften Erfolg in Serie geholt. Der Spanier Rodri sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit am Neujahrstag für den 2:1 (0:1)-Erfolg des englischen Fußballmeisters bei den Gunners. Mit 53 Punkten führt Pep Guardiolas Team die Liga souverän mit elf Zählern vor dem FC Chelsea an. Arsenal bleibt mit 35 Punkten Vierter. Chelsea empfängt am Sonntag den Dritten FC Liverpool zum Spitzenspiel.