Remis bei ManCity : Liverpool verliert Tabellenführung im Topspiel

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool hat im Gigantenduell bei Manchester City ein Ausrufezeichen im Titelkampf verpasst. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp musste sich am 8. Spieltag beim Vizemeister mit einem 1:1 (1:1) begnügen und verlor mit 17 Punkten die Tabellenführung an Leicester City (18).

Das ManCity-Team von Pep Guardiola (12) tritt nach dem dritten Remis der Saison im Tabellenmittelfeld auf der Stelle. Mohamed Salah (13.) brachte die Reds in einem intensiven Duell mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung, die Gabriel Jesus (31.) noch vor der Pause egalisierte. Kurz darauf verschoss Kevin De Bruyne (42.) einen Handelfmeter für die Gastgeber, bei denen Ilkay Gündogan in der Startelf stand.