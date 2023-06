Nach Triple mit Celtic Postecoglou neuer Tottenham-Trainer

Der australische Coach Ange Postecoglou soll den englischen Fußball-Traditionsclub Tottenham Hotspur zurück in die Erfolgsspur bringen. Der 57-Jährige übernimmt zur neuen Saison das Traineramt bei den Spurs und erhielt einen Vierjahresvertrag. Das teilte der Club am Dienstag mit. Postecoglou hatte in der abgelaufenen Saison in Schottland mit Celtic Glasgow das Titel-Triple mit Meisterschaft, Pokal und Ligapokal gewonnen.