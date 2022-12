Neuerung soll kommen Premier League plant Kurzzeit-Wechsel bei Kopfverletzungen

Die englische Premier League will zum Schutz vor Gehirnerschütterungen ab der nächsten Saison kurzfristige Ein- und Auswechslungen ermöglichen. Wie aus einem Bericht des „Guardian“ hervorgeht, habe die Liga das für Regeländerungen im Fußball zuständige International Football Association Board (IFAB) schriftlich aufgefordert, ab kommenden Sommer vorübergehende Spielerwechsel zu testen. So könnten am Kopf getroffene Fußballer mit Verdacht auf Gehirnerschütterung kurzzeitig ausgewechselt und dadurch länger medizinisch untersucht werden.