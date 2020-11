„Habe hier alles, was ich mir wünschen könnte“ : Guardiola verlängert bei ManCity

„Habe hier alles, was ich mir wünschen könnte“

Manchester Trotz Champions-League-Enttäuschungen in Serie und eines schwachen Ligastarts setzt Manchester City weiter auf Pep Guardiola und verlängert bis 2023 mit dem Starcoach. Der Spanier muss endlich auch international liefern. Womöglich mit Unterstützung eines Superstars.

Pep Guardiola bleibt auch über den kommenden Sommer hinaus bei Manchester City. Nach wochenlangen Spekulationen gab der Premier-League-Verein am Donnerstag bekannt, dass Guardiola seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2023 verlängert hat. In den vergangenen Wochen hatte der 49-Jährige mehrfach bekräftigt, in Manchester bleiben zu wollen.