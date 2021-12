Corona-Ausbruch : Premier League muss das nächste Spiel absagen – Terminchaos droht

London Das Coronavirus hat die Premier League inzwischen fest in der Hand. Aufgrund eines Coronaausbruchs beim FC Watford wurde die nächste Partie abgesetzt.

Nächste coronabedingte Absage in der Premier League: Nachdem am Dienstag bereits das Spiel des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United beim FC Brentford nicht stattfinden konnte, traf es am Mittwoch die Begegnung zwischen dem FC Burnley und dem FC Watford. Die Liga-Verantwortlichen entschieden sich auf Anweisung medizinischer Berater für eine Verschiebung, hieß es in einem Burnley-Statement.