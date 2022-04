Premier League : ManCity zurück an der Spitze – Chelsea patzt gegen Arsenal

ManCity zurück an der Spitze – Chelsea patzt gegen Arsenal

Köln Im spannenden Titelrennen der englischen Premier League hat Manchester City den FC Liverpool und dessen deutschen Coach Jürgen Klopp wieder als Tabellenführer abgelöst. Auch Thomas Tuchel musste mit dem FC Chelsea einen Dämpfer hinnehmen.

Köln (SID) - Manchester City hat im umkämpften Titelrennen in der englischen Premier League zurückgeschlagen und Jürgen Klopps FC Liverpool wieder von der Tabellenspitze verdrängt. Der Meister setzte sich am Mittwoch 3:0 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion durch und liegt nun wieder einen Punkt vor den Reds, die am Dienstag mit einem deutlichen 4:0 (2:0) gegen Manchester United vorgelegt hatten.