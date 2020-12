Premier League : Siege für ManCity und United

Köln Manchester City hat dank eines starken Kevin De Bruyne den Anschluss an die Spitzengruppe der englischen Premier League hergestellt. Auch Mancheser United feierte einen Sieg.

Manchester City hat dank eines starken Kevin De Bruyne den Anschluss an die Spitzengruppe der englischen Premier League hergestellt. Der ehemalige Bundesligaprofi war mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich am 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham beteiligt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola hat nach zehn Spielen 18 Punkte auf dem Konto und sprang zumindest vorübergehend auf Platz vier.

Manchester United hat sich drei Tage vor dem entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel gegen RB Leipzig Selbstvertrauen geholt. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann am Samstag seine Ligapartie bei West Ham United nach 0:1-Pausenrückstand noch 3:1. Tomas Soucek hatte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung gebracht. Dann aber drehten Paul Pogba (65.), Mason Greenwood (68.) und Marcus Rashford (78.) mit ihren Treffern das Spiel. In der Tabelle verbesserte sich United vorerst auf den vierten Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Tottenham Hotspur.