Premier League ManCity übernimmt Tabellenführung – Liverpool siegt spät

Update | Sheffield · Manchester City hat in der Premier League bei Sheffield United den nächsten Sieg eingefahren und die Tabellenführung übernommen. Der FC Liverpool gewann spät und in Unterzahl in Newcastle.

27.08.2023, 19:40 Uhr

Erling Haaland (l.) wird von einem Fan umarmt. Foto: AFP/DARREN STAPLES

Erst verschoss Erling Haaland einen Elfmeter, dann traf der Ex-Dortmunder doch und trug zum perfekten Saisonstart des englischen Fußball-Meisters Manchester City bei. Beim 2:1 (0:0) beim Aufsteiger Sheffield United, dem dritten Sieg im dritten Spiel der Premier League, erzielte der Norweger das 1:0 für die Skyblues, die die Tabellenführung übernahmen. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp kam bei Newcastle United in Unterzahl nach Rückstand noch zu einem 2:1 (0:1). Haaland verwertete eine Flanke von Jack Grealish (63.), nachdem er vor der Pause einen Handelfmeter noch gegen den Pfosten gesetzt hatte (36.). Nach dem Ausgleich durch Jayden Bogle (85.) entschied Rodri (88.) die Partie. Rückkehrer Sheffield wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. Anthony Gordon (25.) traf für Newcastle, Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk sah nach einer Notbremse die Rote Karte (28.). Darwin Nunez (81., 90.+3) drehte das Spiel noch komplett. Am Samstag hatte der FC Arsenal einen ersten Rückschlag verkraften müssen. Die Gunners kamen mit Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf im Heimspiel gegen den FC Fulham überraschend nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Manchester United siegte nach 0:2-Rückstand noch 3:2 (1:2) gegen Nottingham Forest. Tabellenzweiter ist nach dem 3:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion überraschend West Ham United mit Nationalspieler Thilo Kehrer. Kevin Schade glänzte beim 1:1 (1:0) des FC Brentford gegen Crystal Palace mit einem Traumtor.

(dpa/stja)