Premier League : ManCity müht sich zum Sieg und bleibt Tabellenführer

Manchester Englands Fußballmeister Manchester City hat vorgelegt und wird auch nach dem 16. Spieltag an der Spitze der Premier League stehen. Das Team um Nationalspieler Ilkay Gündogan mühte sich allerdings nur zu einem 1:0.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Premier League mit etwas Glück einen Heimsieg erkämpft und die Tabellenführung verteidigt. Das Team mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan mühte sich am Samstag in Überzahl zu einem 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Den Siegtreffer erzielte Raheem Sterling in der 66. Minute per Strafstoß nach einer knappen Handspielentscheidung.