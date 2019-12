0:2-Niederlagte in Watford : Manchester United blamiert sich beim Tabellenletzten

0:2-Niederlagte in Watford

Köln Nächster Rückschlag für Manchester United in der Premier League. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer verliert beim Tabellenletzten FC Watford 0:2. Torhüter David de Gea patzt.

Der englische Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League den nächsten Tiefpunkt erlebt. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer unterlag bei Tabellenschlusslicht FC Watford nach einer erneut schwachen Vorstellung mit 0:2 (0:0) und verpasste in einer bislang enttäuschenden Saison den vorweihnachtlichen Sprung in die Europapokalränge.