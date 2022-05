Premier League : Manchester United geht in Brighton unter und verpasst die Champions League

Manchester United geht in Brighton unter und verpasst die Champions League

Manchester United hat seine letzte Chance auf die Königsklasse krachend verspielt. Der FC Chelsea ist auf den letzten Metern der Premier-League-Saison ebenfalls aus dem Tritt geraten.

Der von Thomas Tuchel trainierte englische Fußball-Topklub kam am 36. Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers nach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und hat nach drei Spielen in Folge ohne Sieg die Champions-League-Qualifikation immer noch nicht in der Tasche.