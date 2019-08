Nur 1:1 beim FC Southampton : Manchester United schwächelt weiter

Southamptons Jannik Vestergaard trifft gegen Manchester United. Foto: AP/Mark Kerton

Southampton Der englische Rekordmeister Manchester United kommt in der neuen Saison nicht in Schwung. Beim FC Southampton kamen die Red Devils am Samstag in der Premier League nur zu einem 1:1 und haben nach vier Spieltagen lediglich fünf Punkte auf dem Konto.

Der ehemalige Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton einen Zähler weniger.

United-Neuzugang Daniel James brachte Man United nach zehn Minuten in Führung. Der frühere Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard köpfte für die Gastgeber in der 58. Minute vor 30 499 Zuschauern den verdienten 1:1-Ausgleich. Southampton musste die Partie mit zehn Spielern beenden. Der Ex-Augsburger Kevin Danso sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte.

(pabie/dpa)