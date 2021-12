Premier League : Rangnick sieht Ronaldo-Doppelpack

Hamburg Vor den Augen des neuen Trainers Ralf Rangnick hat Manchester United einen wichtigen Heimsieg in der Premier League errungen. Der englische Fußball-Rekordmeister setzte sich mit 3:2 gegen den FC Arsenal durch. Matchwinner war wie so oft Cristiano Ronaldo.

Rangnick, der seine United-Premiere an der Seitenlinie am Sonntag bei Crystal Palace (15.00 Uhr/Sky) erleben wird, sah von der Tribüne des Old Trafford aus ein echtes Fußball-Spektakel. Nachdem Smith Rowe die Gäste zunächst in Führung gebracht hatte (18.), drehte ManUnited die Partie durch Treffer von Bruno Fernandes (44.) und Ronaldo.