Premier League : Manchester United kassiert herbe Pleite beim FC Everton

Liverpool Manchester United kämpft in England noch um die Qualifikation zur Champions League. Gegen Everton gelang es den Red Devils nicht zu punkten.

Manchester United rutscht immer tiefer in die sportliche Krise. Nach einer komplett enttäuschenden Leistung verlor der englische Fußball-Rekordmeister am Sonntag in der Premier League 0:4 (0:2) beim FC Everton. Es war wettbewerbsübergreifend die fünfte Auswärtsniederlage nacheinander für die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer und ein Rückschlag im Kampf um einen Platz in der Champions League. Die Red Devils bleiben nach der Klatsche Tabellensechster. Am vergangenen Dienstag war Man United gegen den FC Barcelona aus der Champions League ausgeschieden.