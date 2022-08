Ronaldo erneut nur eingewechselt : Manchester United gewinnt bei Casemiro-Debüt in Southampton

Southampton Manchester United findet in der Premier League langsam in die Saison. Der englische Rekordmeister gewinnt beim FC Southampton 1:0. Zugang Casemiro feiert sein Debüt im Trikot der Red Devils.

Der englische Rekordmeister Manchester United kommt nach seinem Fehlstart in der englischen Premiere League immer besser in Form. Die Red Devils siegten am Samstag mit Cristiano Ronaldo als Joker beim FC Southampton mit 1:0 (1:0) und holten sich nach dem 2:1 am Montag gegen Jürgen Klopps FC Liverpool den zweiten Erfolg nacheinander. Mit sechs Zähler hat sich der Traditionsclub nach vier Spieltagen ins obere Tabellen-Mittelfeld verbessert.