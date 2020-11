3:1-Sieg beim FC Everton : Bruno Fernandes bringt ManUnited zurück in die Spur

Liverpool Manchester United hat nach zwei Niederlagen innerhalb einer Woche einen dringend benötigten Sieg errungen. In der Premier League setzten sich die Red Devils nach einem Rückstand noch mit 3:1 beim FC Everton durch.

Für Solskjaer und Man United war es ein Befreiungsschlag. Die Red Devils hatten am vorigen Sonntag erstmals seit 14 Jahren in der Liga zuhause gegen den FC Arsenal verloren (0:1) und sich dann unter der Woche in der Champions League mit 1:2 beim türkischen Außenseiter Istanbul Basaksehir blamiert. Nach dem schwachem Saisonstart seiner Mannschaft stand Solskjaer zunehmend in der Kritik.