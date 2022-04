Nächster Rückschlag : Manchester United blamiert sich bei Pleite gegen Everton

Liverpool Manchester United hat in der Premier League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Ralf Rangnick verlor beim FC Everton.

Trainer Ralf Rangnick und Superstar Cristiano Ronaldo geraten mit Manchester United im Kampf um einen Platz in der Champions League immer mehr ins Hintertreffen. Beim abstiegsbedrohten FC Everton verloren die Red Devils am Samstag in der Premier League mit 0:1 (0:1). Anthony Gordon erzielte nach einem abgefälschten Schuss in der 27. Minute das einzige Tor des Spiels. Für die Mannschaft von Coach Frank Lampard, die zuletzt fünf von sechs Spielen verloren hatten, waren es drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.