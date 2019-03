Premier League : Manchester City zieht wieder an Liverpool vorbei

Teammanager Pep Guardiola coacht an der Seitenlinie sein Team. Foto: AP/Alastair Grant

London Das Titelrennen in der Premier League bleibt weiter spannend: Meister Manchester City zog mit einem 2:0-Sieg am FC Liverpool vorbei. Die Mannschaft von Jürgen Klopp kann am Sonntag nachziehen.

Der englische Fußballmeister Manchester City hält im Titelduell mit dem FC Liverpool den Druck hoch. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am 32. Spieltag der Premier League beim hochgradig abstiegsgefährdeten FC Fulham mit 2:0 (2:0) und übernahm mit 77 Punkten wieder die Tabellenspitze.

Am Sonntag können die von Jürgen Klopp trainierten Liverpooler (76) wieder vorbeiziehen, allerdings stehen die Reds gegen den Tabellendritten Tottenham Hotspur vor einer schweren Prüfung. ManCity hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Bernardo Silva (5.) und Torjäger Sergio Agüero (27.) trafen für die Gäste im Craven Cottage. Nationalspieler Ilkay Gündogan stand in der Startelf der Sky Blues, sein zuletzt formstarker DFB-Kollege Leroy Sane nahm auf der Bank Platz.

Aufseiten Fulhams wurde 2014er-Weltmeister Andre Schürrle erst nach 70 Minuten eingewechselt. Der Traditionsklub aus London verlor die letzten acht Spiele und hat mit 17 Punkten nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

(sid/eh)