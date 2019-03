Premier League: Huddersfield ist abgestiegen

London Das Titelrennen in der Premier League bleibt weiter spannend: Meister Manchester City zog mit einem 2:0-Sieg am FC Liverpool vorbei. Ein Absteiger steht schon fest.

Der englische Meister Manchester City hält im Titelduell mit dem FC Liverpool den Druck hoch. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am 32. Spieltag der Premier League beim FC Fulham mit 2:0 (2:0) und übernahm mit 77 Punkten zunächst wieder die Tabellenspitze.

Der von Jan Siewert trainierte Underdog Huddersfield Town steht dagegen sechs Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger fest. Nur Derby County (2007/08) war genauso früh in der Saison abgestiegen.

Am Sonntag können die von Jürgen Klopp trainierten Liverpooler (76) wieder am ManCity vorbeiziehen, allerdings stehen die Reds gegen den Tabellendritten Tottenham Hotspur vor einer schweren Prüfung. City hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.