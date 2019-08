Neue Saison, altes Duell : Man City und Liverpool schon in Torlaune

London In der vergangenen Premier-League-Saison lieferten sich Meister Manchester City und der FC Liverpool einen atemberaubenden Zweikampf, der bis zum letzten Spieltag andauerte. In der neuen Spielzeit geht dieses Duell anscheinend nahtlos weiter.

Auch wenn sich City anfänglich durchaus schwer tat, wirkte der Kantersieg wie schon am Vortag Liverpools Auftritt als deutliches Statement in Richtung der Titel-Konkurrenz. Bis zum direkten Duell am zweiten November-Wochenende sehen beide Trainer noch Verbesserungsbedarf. Guardiola vermisste den „Rhythmus“. Klopp sagte: „Wir sind früh in der Saison, und da passieren ein paar Fehler, die während der Saison nicht mehr passieren.“