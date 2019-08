Premier League : Man City und Liverpool torreich - Man United schlägt Chelsea 4:0

London In der letzten Premier-League-Saison lieferten sich Meister Man City und Liverpool einen atemberaubenden Zweikampf, der bis zum letzten Spieltag andauerte. Nun geht dieses Duell anscheinend nahtlos weiter. Auch Man United setzte beim 4:0 gegen Chelsea ein Ausrufezeichen.

Nach dem Turbostart ins Meisterrennen für Jürgen Klopp und Pep Guardiola bahnt sich eine umgehende Neuauflage des Premier-League-Titelduells der Vorsaison an. Die 4:1-Kampfansage von Klopps FC Liverpool zum Liga-Auftakt gegen Norwich City konterte Champion Manchester City prompt mit einem Torfestival. Am Sonntag meldete sich auch Man United mit einem 4:0 gegen den FC Chelsea zu Wort. Mit dem 5:0 des englischen Fußballmeisters bei West Ham United war Man-City-Coach Guardiola noch nicht einmal rundum zufrieden. „Fünf Tore sind ein perfekter Start, aber die erste Halbzeit war weit davon entfernt, wo wir sein wollen“, sagte der Startrainer.

Auch wenn sich City anfänglich durchaus schwer tat, wirkte der Kantersieg wie schon am Vortag Liverpools Auftritt als deutliches Statement in Richtung der Titel-Konkurrenz. Bis zum direkten Duell am zweiten November-Wochenende sehen beide Trainer noch Verbesserungsbedarf. Guardiola vermisste den „Rhythmus“. Klopp sagte: „Wir sind früh in der Saison, und da passieren ein paar Fehler, die während der Saison nicht mehr passieren.“