Sieg im Topspiel Manchester City stößt Arsenal von der Tabellenspitze

Titelverteidiger Manchester City ist auch dank Stürmerstar Erling Haaland zurück an der Tabellenspitze in der englischen Premier League. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann das hitzige Topspiel beim FC Arsenal mit 3:1 (1:1) und zog damit an den punktgleichen Gunners vorbei. Der ehemalige Bundesligastar Kevin De Bruyne (24.), Jack Grealish (72.) und eben Haaland (82.) trafen für City, Bukayo Saka (42., Foulelfmeter) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.