5:0-Sieg : ManCity siegt deutlich bei West Ham

Köln Der englische Meister Manchester City ist genauso überzeugend in die neue Saison gestartet wie der FC Liverpool. Das Team von Pep Guardiola gewann 5:0 im ersten Spiel der Saison.

Ohne den am Kreuzband verletzten Nationalspieler Leroy Sane ist auch der englische Meister Manchester City mit einem klaren Sieg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Bei West Ham United setzte sich die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, der in der Anfangsformation auf Nationalspieler Ilkay Gündogan verzichtete, mit 5:0 (1:0) durch.