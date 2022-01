Premier League : City-Serie reißt – Last-Minute-Sieg für ManUnited

Update Düsseldorf Tabellenführer Manchester City hat in der englischen Premier League einen überraschenden Rückschlag kassiert. Manchester United hat dagegen einen wichtigen Last-Minute-Sieg eingefahren. Durch einen Treffer von Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit gewannen die Red Devils 1:0 gegen West Ham United.

Tabellenführer Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier League einen überraschenden Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Pep Guardiola kam beim FC Southampton nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und punktete damit erstmals nach zwölf Ligasiegen in Folge nicht dreifach.

Mit 57 Punkten thronen die Skyblues dennoch weiter souverän an der Spitze, der Vorsprung auf den FC Liverpool , der am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) bei Crystal Palace spielt, beträgt zwölf Punkte.

Zuvor hatte der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United in der Premier League am Samstag einen wichtigen Last-Minute-Sieg gefeiert. Das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick gewann durch ein Tor von Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) gegen West Ham United und zog damit an dem Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz vorbei.