Premier League : Manchester City schießt Newcastle United ab

Manchester Manchester City hat sich im Heimspiel gegen Newcastle United keine Blöße gegeben. Der Tabellenzweite der Premier League feierte einen verdienten 5:0-Sieg.

Englands entthrontem Fußballmeister Manchester City ist die erneute Qualifikation für die Champions League zumindest sportlich kaum noch zu nehmen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola besiegte am 34. Spieltag der Premier League Newcastle United mit 5:0 (2:0) und hat bei einem absolvierten Spiel mehr 14 Punkte Vorsprung auf den fünftplatzierten Stadtrivalen Manchester United.

Der brasilianische Angreifer Gabriel Jesus (10.), Riyad Mahrez (21.), Federico Fernandez mit einem Eigentor (58.), David Silva (65.) und Raheem Sterling (90.+1) trafen in der einseitigen Begegnung. Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde gegen die Magpies, die den Klassenerhalt bereits in der Tasche haben, in der 46. Minute eingewechselt.