Premier League : Liverpool feiert 30. Saisonsieg - Manchester City in Torlaune

Liverpool feiert 30. Saisonsieg - Manchester City in Torlaune

Manchester Manchester City hat sich im Heimspiel gegen Newcastle United keine Blöße gegeben. Der Tabellenzweite der Premier League gewann 5:0. Liverpool siegte bei Brighton & Hove Albion. Der 3:1-Erfolg war bereits der 30. Saisonsieg für die Reds.

Der FC Liverpool lässt auch nach dem frühzeitigen Titelgewinn in der englischen Premier League nicht nach. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp siegte am 34. Spieltag bei Brighton & Hove Albion 3:1 (2:1) - es war bereits der 30. Saisonsieg für die Reds.

Der brasilianische Angreifer Gabriel Jesus (10.), Riyad Mahrez (21.), Federico Fernandez mit einem Eigentor (58.), David Silva (65.) und Raheem Sterling (90.+1) trafen in der einseitigen Begegnung. Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde gegen die Magpies, die den Klassenerhalt bereits in der Tasche haben, in der 46. Minute eingewechselt.