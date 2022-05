Premier League : ManCity nutzt Liverpools Patzer im Titelrennen

Champions-League-Finalist FC Liverpool hat im Titelrennen der Premier League möglicherweise vorentscheidend gepatzt. Manchester United ließ am Sonntag nichts anbrennen und verschafft sich eine gute Ausgangssituation.

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp kam gegen Tottenham Hotspur am Samstagabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und musste Manchester City auf drei Punkte Vorsprung davonziehen lassen. Der Titelverteidiger ließ am Sonntag beim 5:0 (2:0) gegen Newcastle United nichts anbrennen.

ManCity, im Halbfinale der Königsklasse spektakulär an Real Madrid gescheitert, hatte dank Raheem Sterling (19./90.+3), Aymeric Laporte (38.), Rodri (61.) und Phil Foden (90.) wieder Grund zum Jubeln. In der Tabelle spricht nun auch die Tordifferenz für City, noch drei Spiele sind zu absolvieren.

Der FC Chelsea geriet indes auf den letzten Metern der Saison etwas aus dem Tritt. Der von Thomas Tuchel trainierte Klub kam gegen die Wolverhampton Wanderers nach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und hat nach drei Spielen in Folge ohne Sieg die Champions-League-Qualifikation immer noch nicht in der Tasche. Bis auf einen Punkt rückte so der FC Arsenal mit einem 2:1 (2:0) gegen den Abstiegskandidaten Leeds United heran.