Liverpool geht leer aus Manchester City nach 4:0 bei Fulham auf Titel-Kurs

Der Ex-Leipziger Josko Gvardiol per Doppelpack (13./71. Minute) und der englische Nationalspieler Phil Foden (59.) erzielten im Stadion Craven Cottage in London die Tore für die Cityzens und ließen die mitgereisten Fans, darunter der frühere Oasis-Gitarrist Noel Gallagher, auf der Gästetribüne ausgelassen jubeln. Julian Alvarez (90.+6) erhöhte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter für die überlegenen Gäste. Fulhams Issa Diop musste kurz vorher mit Gelb-Rot (90.+5) vom Platz.