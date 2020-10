Premier League : ManCity lässt bei West Ham Punkte liegen

Manchester Citys Sergio Aguero. Foto: AP/Catherine Ivill

Köln Manchester City hat den zweiten Sieg in Folge in der Premier League verpasst und hängen damit weiter im Tabellenmittelfeld fest. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola kam am Samstag bei West Ham United nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Englands-Jungstar Phil Foden (51.) traf zum Ausgleich für die Gäste, bei denen Gündogan erstmals in der laufenden Meisterschaft in der Startelf stand. Den Ex-Dortmunder hatte zu Saisonbeginn eine Corona-Infektion ausgebremst. West Ham, das wie ManCity bei acht Punkten steht, war durch einen Fallrückzieher von Michail Antonio (18.) in Führung gegangen.

(ako/sid)