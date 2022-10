Premier League : ManCity gewinnt ohne verletzten Haaland – Chelsea verliert

Update Leicester Manchester City siegte am Samstagnachmittag bei Leicester City mit 1:0. Das Siegtor für die Gäste, die auf Stürmer Erling Haaland verzichten mussten, erzielte Kevin de Bruyne. Chelsea verlor überraschend.

Auch ohne den verletzten Superstürmer Erling Haaland hat Manchester City seine Auswärtstorkrise beendet und zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Bei Leicester City gewann der Meister am Samstag mit 1:0 (0:0) und zog mit 29 Punkten am FC Arsenal (28) vorbei, der am Sonntag (15.00 Uhr) auf West Ham United trifft.