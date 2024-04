Wegen einer Journalisten-Frage Man-United-Trainer Erik ten Hag bricht Pressekonferenz ab

Das Boulevardblatt The Sun benannte den verärgerten Niederländer daraufhin in „Ten Hargh“ um. Zuvor hatte die Zeitung berichtet, die United-Profis befürchteten, ihr Coach habe sich längst abgefunden mit seinem möglichen Rauswurf zum Saisonende. Der neue Anteilseigner Jim Ratcliffe hatte eine Jobgarantie zuletzt verweigert. Zudem verlor ten Hag (Vertrag bis 2025) in John Murtough, der seinen Posten als Klubdirektor aufgab, vor wenigen Tagen einen wichtigen Verbündeten. Zuvor hatte schon Geschäftsführer Richard Arnold, der ten Hag mit Murtough zu den Red Devils geholt hatte, den Verein verlassen.