Nach Entführung der Eltern Luiz Diaz rettet Liverpool in Luton einen Punkt

Luis Díaz hat gut eine Woche nach der Entführung seiner Eltern den FC Liverpool vor der zweiten Saison-Niederlage in der englischen Premier League bewahrt. Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler traf am Sonntag in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) bei Aufsteiger Luton Town. Die Eltern von Díaz waren am vergangenen Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Die Mutter konnte gerettet werden. Díaz zog nach seinem Treffer das Trikot hoch und zeigte die Aufschrift „Freiheit für Papa“ auf seinem T-Shirt.