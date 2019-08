Premier League : Liverpool verteidigt Tabellenspitze - Man City souverän

Southampton Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League seine Siegesserie ausgebaut. Jürgen Klopps Team verpasste einen höheren Erfolg. Manchester City gab sich gegen Brighton & Hove Albion keine Blöße.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen perfekten Start in die Premier League hingelegt. Nach dem 3:0 (2:0) des Champions-League-Siegers am Samstag beim FC Burnley rangiert das Team des deutschen Trainers weiterhin mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten nach vier Spieltagen auf Platz eins. Für den Spitzenreiter gab es zudem einen Clubrekord: Der Erfolg in Burnley war saisonübergreifend der 13. Sieg in Serie.