Premier League Liverpool verteidigt Führung - Arsenal gewinnt, Man City patzt

Manchester City kam im Heimspiel gegen den in dieser Saison erneut enttäuschenden FC Chelsea nur zu einem 1:1 (0:1). Der ehemalige City-Stürmer Raheem Sterling (42.) brachte Chelsea kurz vor der Pause in Führung. In der zweiten Halbzeit vergaben die Gastgeber viele gute Gelegenheiten, bis Rodri (83.) der verdiente Ausgleich gelang. Mehr gelang Man City trotz Überlegenheit nicht mehr. Der Titelverteidiger hat als Tabellendritter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool, aber ein Spiel weniger absolviert.