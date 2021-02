Premier League : Erneuter Rückschlag für Liverpool - Tabellenführer Man City siegt

Liverpool Der FC Liverpool hat am Mittwochabend sein Heimspiel in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion verloren. Tabellenführer Manchester City sicherte sich dagegen die nächsten drei Zähler.

Titelverteidiger FC Liverpool hat in der englischen Fußball-Meisterschaft erneut wertvolle Punkte eingebüßt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor sein Heimspiel gegen Außenseiter Brighton & Hove Albion am Mittwochabend 0:1 (0:0). Liverpool liegt als Tabellen-Vierter nun sieben Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Steven Alzate sorgte mit seinem Treffer in der 56. Minute dafür, dass sich die Gäste mit dem deutschen Profi Pascal Groß in der Premier League auf den 15. Platz verbesserten und Liverpools jüngsten Aufwärtstrend stoppten.