Liverpool-Coach berührt : Klopp „hatte Gänsehaut“ bei Fan-Rückkehr

London Der FC Liverpool spielte am Sonntag erstmals seit März wieder vor Fans. 2000 Zuschauer kamen an die Anfield Road. Reds-Coach Jürgen Klopp sagte nach dem Spiel: „Ich hatte Gänsehaut. Ich wusste gar nicht mehr, wie gut sich das anfühlt.“

Für Liverpools Trainer Jürgen Klopp war die Rückkehr der Fans an der berühmten Anfield Road beim 4:0-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers der emotionale Höhepunkt. "Das Spiel, die Atmosphäre - es war so schön. Ich hatte Gänsehaut", sagte Klopp der BBC. Es sei toll gewesen, als die Anhänger "You'll never walk alone" angestimmt hätten: "Ich wusste gar nicht mehr, wie gut sich das anfühlt."