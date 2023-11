Premier League Liverpool holt Punkt im Topspiel bei Manchester City

Auch das nächste Rekordtor von Superstar Erling Haaland hat Manchester City nicht zum Sieg im Topspiel der Premier League gegen den FC Liverpool gereicht. Der englische Fußballmeister kam am Samstag gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp nur zu einem 1:1 (1:0). Haaland brachte in seinem 48. Ligaspiel mit seinem 50. Treffer die Gastgeber in Führung. So schnell erreichte kein Spieler in Englands höchster Liga diese Marke. Trent Alexander-Arnold traf zehn Minuten vor Schluss zum 1:1.